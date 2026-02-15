Dy aksidente trafiku në rrugën Prishtinë – Podujevë, tre persona të lënduar

Një aksident trafiku ka ndodhur sot rreth orës 17:00 në rrugën Prishtinë-Podujevë. Lajmin për lajmi.net e ka konfirmuar zëdhënësja e Policisë së Kosovës në rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti. Ajo ka thënë se në aksident është përfshirë një automjet dhe një person është lënduar “Sot rreth ores 17:00 jemi njoftuar per nje aksident ne rrugën…

Lajme

15/02/2026 19:32

Një aksident trafiku ka ndodhur sot rreth orës 17:00 në rrugën Prishtinë-Podujevë.

Lajmin për lajmi.net e ka konfirmuar zëdhënësja e Policisë së Kosovës në rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti.

Ajo ka thënë se në aksident është përfshirë një automjet dhe një person është lënduar

“Sot rreth ores 17:00 jemi njoftuar per nje aksident ne rrugën Prishtinë -Podujevë, ku është përfshirë  nje automjet. Në aksident është lënduar një person i cili është dërguar për tretman mjekësor. Me rastin po merret njësiti i trafikut rajonal”, ka thënë Ahmeti.

Aksidenti tjetër ka ndodhur rreth orës 18:20, në rrugën Prishtinë Podujevë, saktësisht në fshatin Lluzhan.

Në këtë aksident janë përfshirë dy automjete dhe janë lënduar dy persona.

“Sot rreth orës 18:20në rrugën Prishtinë – Podujevë (Lluzhan) ka ndodhur një aksident trafiku ku janë përfshirë dy automjete. Si pasojë e aksidentit dy persona  janë lënduar. Personat e lënduar janë dërguar për tretman mjekësor ndërkohë që  me rastin po merret njësiti i trafikut rajonal”, ka thënë Ahmeti.  /Lajmi.net/

