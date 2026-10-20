28 të arrestuar për protestën dalin sot para Gjykatës së Tiranës

28 personat e arrestuar në lidhje me protestën e dhunshme në Tiranë do të dalin sot para Gjykatës Penale të kryeqytetit, ku do të shqyrtohen masat e sigurisë ndaj tyre. Të arrestuarit dyshohet se janë përfshirë në incidentet e ndodhura gjatë protestave, ku janë shënuar dëmtime të pronës dhe përplasje me efektivët e policisë. Dhjetëra…

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20/10/2026 09:25

28 personat e arrestuar në lidhje me protestën e dhunshme në Tiranë do të dalin sot para Gjykatës Penale të kryeqytetit, ku do të shqyrtohen masat e sigurisë ndaj tyre.

Të arrestuarit dyshohet se janë përfshirë në incidentet e ndodhura gjatë protestave, ku janë shënuar dëmtime të pronës dhe përplasje me efektivët e policisë.

Dhjetëra persona janë shoqëruar nga policia gjatë trazirave që kanë shoqëruar shtatë ditë protesta në kryeqytetin shqiptar. Sipas të dhënave të bëra publike, arrestimet lidhen me veprat e dyshuara të shkatërrimit të pronës dhe kundërshtimit me dhunë të punonjësve të policisë.

Gjatë seancave të sotme, gjykata do të shqyrtojë kërkesat për caktimin e masave të sigurisë ndaj 28 personave të arrestuar./Lajmi.net/

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