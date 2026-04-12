27 vjet nga rënia, përkujtohen viktimat dhe dëshmorët e Lubizhdes
27 vjet nga masakra e Lubizhdës së Hasit, shumë qytetarë, familjarë, ish-bashkëluftëtarë dhe përfaqësues të institucioneve lokale e qendrore janë mbledhur për të nderuar 40 shqiptarët e vrarë dhe 14 dëshmorët që ranë në mbrojtje të popullatës civile gjatë luftës në Kosovë. Lubizhda e Hasit njihet si një nga pikat strategjike të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, ku gjatë viteve 1998–1999 u zhvilluan veprimtari të rëndësishme të rezistencës dhe organizimit.
Në vitet 1998–1999, fshati Lubizhdë i Hasit në Prizren ka shërbyer si strehë dhe bazë e rëndësishme e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës për mobilizim dhe furnizim me armë e municion nga Shqipëria. Banorët lokalë kujtojnë se shumë nga kullat e fshatit janë vënë në shërbim të luftës.
Ish-bashkëluftëtari Hasan Parallangaj thotë se Lubizhda ka qenë koridor kryesor i UÇK-së dhe se familjet e zonës kanë hapur shtëpitë për luftëtarët. Ai kujton gjithashtu ngjarje të asaj kohe dhe humbje të mëdha njerëzore, duke theksuar se fshati ka përjetuar ngjarje të rënda si pjesë e luftës.
Edhe familjarët e viktimave flasin për dhimbjen dhe sakrificën. Fejzullah Shehu tregon se shumë anëtarë të familjes së tij janë vrarë gjatë luftës, duke lënë pas 18 jetima, të cilët më pas janë rritur dhe shkolluar. Ai thekson se, pavarësisht dhimbjes, sakrifica e tyre shihet si krenari.
Në përvjetorin e 27-të të kësaj ngjarjeje, përfaqësues institucionalë dhe ish-luftëtarë theksuan rëndësinë e kujtimit të martirëve dhe dëshmorëve të rënë për lirinë e vendit.
Ardian Gola tha se martirët dhe dëshmorët përfaqësojnë qëndresën dhe guximin e popullit të Kosovës, duke theksuar se sakrifica e tyre mbetet pjesë e rëndësishme e historisë së vendit.
Sipas të dhënave të paraqitura, në Lubizhdë gjatë luftës u vranë dhe u masakruan civilë të pafajshëm, ndërsa gjithashtu ranë në beteja edhe dëshmorë të kësaj zone, të cilët u vlerësuan për kontributin e tyre në luftën çlirimtare.