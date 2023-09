Xhaka e takon sërish fëmijën me sindromën Down, i cili e ka ndjekur në çdo skuadër Kapiteni shqiptar i Zvicrës, Granit Xhaka e ka një shok të jashtëzakonshëm, një fëmijë të vogël të quajtur Julian, i cili është diagnostikuar me sindromën Down. Djali ishte maskota e Granitit në një rast në Borussia Monchengladbach dhe Julian me nënën e tij bëri një vizitë në Emiratet dhe Londrën Colney në 2019. “Kam një…