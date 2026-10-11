Vrasja në Gjilan, mësohen emrat e të dyshuarit dhe viktimës që raportohet të jenë babë e bir

Një ngjarje tragjike ka tronditur mbrëmjen e 11 tetorit fshatin Pogragjë të Gjilanit, ku një 29-vjeçar ka mbetur i vrarë nga të shtënat me armë zjarri. Burimet e Sinjalit bëjnë me dije se viktima është Bajram Arifi, i lindur në vitin 1997. Sipas informacioneve fillestare, ai dyshohet se është qëlluar me armë nga babai i…

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11/10/2026 22:35

Një ngjarje tragjike ka tronditur mbrëmjen e 11 tetorit fshatin Pogragjë të Gjilanit, ku një 29-vjeçar ka mbetur i vrarë nga të shtënat me armë zjarri.

Burimet e Sinjalit bëjnë me dije se viktima është Bajram Arifi, i lindur në vitin 1997.

Sipas informacioneve fillestare, ai dyshohet se është qëlluar me armë nga babai i tij, Ramiz Arifi, rreth orës 19:30.

Ekipi emergjent ka dalë në vendin e ngjarjes, ku ka konstatuar vdekjen e 29-vjeçarit.

Pas ngjarjes, i dyshuari dyshohet se është larguar nga vendi me një veturë Suzuki.

Njësitë relevante të Policisë janë angazhuar në rast, ndërsa kërkimet për lokalizimin e të dyshuarit dhe hetimet për motivin e rrethanat e vrasjes po vazhdojnë.

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