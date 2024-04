“21 vjeçar, shtetas i Kosovës dhe me të kaluar kriminale të pastër”, disa nga rregullat për pajisje me armë Gazetarja e lajmi.net, Fjolla Hyseni ka vizituar poligonin për gjuajtje me armë “Katana” dhe ka parë nga afër këtë veprimtari. Ajo ka biseduar me instruktorin për rregullat e pajisjes me armë në Kosovë. Ai ka thënë se pasi i jepet leja nga Policia Rajonale e vendit ku jeton mund të blej armën tek “Katana”, deri…