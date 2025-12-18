“21 janari”, Meta përfundon dëshminë në SPAK
Ish-presidenti Ilir Meta ka përfunduar dëshminë e tij në SPAK mbi “21 janarin”. Meta është pyetur nga hetues të BKH-së qe ishin caktuar nga prokurori i dosjes Alfred Shehu, shkruan A2 CNN-i. Më 26 nëntor avokati Kujtim Cakrani, zbuloi në “Off the Record” nga Andrea Danglli, se ish-presidenti Ilir Meta posedon prova shkresore dhe materiale…
Lajme
Ish-presidenti Ilir Meta ka përfunduar dëshminë e tij në SPAK mbi “21 janarin”. Meta është pyetur nga hetues të BKH-së qe ishin caktuar nga prokurori i dosjes Alfred Shehu, shkruan A2 CNN-i.
Më 26 nëntor avokati Kujtim Cakrani, zbuloi në “Off the Record” nga Andrea Danglli, se ish-presidenti Ilir Meta posedon prova shkresore dhe materiale audio për rastin e “21 janarit”, ndaj ka kërkuar që të thirret nga prokurorët në cilësinë e dëshmitarit për këtë çështje.
Cakrani tha se Meta është arsyeja kryesore për të cilën ndodhi ajo që avokati e cilëson si kryengritja e 21 janarit. Sipas tij Meta i ka kërkuar që të paraqesë kërkesë pranë prokurorit Alfred Shehu, që drejtësia ta pyesë në lidhje me këtë dosje.