Zyrtare: Herolind Shala është bërë me skuadër të re Herolind Shala është bërë me skuadër të re. Mesfushori i Përfaqësueses së Kosovës është rikthyer tek Erzurumspori dhe do të jetë pjesë e këtij ekipi edhe për edicionin 2023/24. Ai të mërkurën është prezantuar tek Erzurumspori, ekip që bën gara në kategorinë e dytë të futbollit turk. Shala ishte pjesë e Erzurumit prej vitit 2021…