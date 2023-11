Erzen Zyberaj arrin në cak, vrapon nga sheshi “Skënderbeu” i Prishtinës deri në sheshin “Skënderbeu” të Tiranë Kampioni kosovar Erzen Zyberaj me një vrapim emocionues e të fuqishëm nga sheshi “Skënderbeu” i Prishtinës ka arritur në sheshin “Skënderbeu” të Tiranë, duke e përmbyllur me sukses vrapimin për ditën e Flamurit Kombëtar dhe nderim të gjithë atyre që u flijuan për liri. 260 kilometra Zyberaj me flamurin kombëtar dhe shtetëror i ka kaluar…