Zhegrova fillon nga minuta e parë me Juventusin në Ligën e Kampionëve Edon Zhegrova, titullar tek Juventus në ndeshjen e sotme në Ligën e Kampionëve. Sulmuesi kosovar do të luajë nga minuta e parë, në takimin që luhet me fillim nga ora 21:00. Ja formacionet zyrtare: Sport 10/12/2025 20:13 Edon Zhegrova, titullar tek Juventus në ndeshjen e sotme në Ligën e Kampionëve. Sulmuesi kosovar do të luajë nga minuta e parë, në takimin që luhet me fillim nga ora 21:00. Ja formacionet zyrtare: Artikuj të ngjashëm December 10, 2025 Real Madrid – Manchester City, formacionet zyrtare December 10, 2025 Botërori në SHBA nis me polemika, PrideFest kundërshtohet nga dy kombëtare December 10, 2025 Nëntë përballje të zjarrta në Champions, vëmendja te Real – City December 10, 2025 Shqipëria mëson kundërshtarët në raundin e ndërmjetëm të UEFA “Regions’ Cup”... December 10, 2025 Shumë derbi në 1/8-ën e finales se Kupës së Kosovës December 9, 2025 Real Madridi dhe Barcelona, destinacionet e mundshme të Salahut Lajme të fundit Paris Guri: Nëse e shkel Kushtetutën je super... Memli Krasniqi: Bashkë. Përpara. Me Bedri Hamzën Zyra e Presidentes në takim me zyrtarin e... Debat i fortë mes Fjollës dhe Shkurtës