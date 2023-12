Xavi: Nëse dëshiron të jesh në elitë, duhet të durosh Trajneri i Barcelonës, Xavi Hernandez, në një konferencë për medie, një ditë para ndeshjes me Almeria-n, ka folur për situatën jo të mirë që po kalon skuadra e tij. Pas humbjeve të njëpasnjëshme ndaj Gironas dhe Antwerpit (Liga e Kampionëve), katalonasit do të përballen nesër mbrëma me Almeria-n, në kuadër të La Ligës. Xavi mendon…