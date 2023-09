Vritet në Kolumbi presidenti i Togres pas humbjes së pësuar nga skuadra e tij Presidenti i klubit Tigres në Kolumbi, Edgar Paez që është vrarë pas një humbje që mori skuadra e tij. 63-vjeçari po linte stadiumin dhe së bashku me vajzën e tij po drejtoheshin në makinë. Menjëherë dy persona të maskuar me motoçikletë e qëlluan me armë, me Paez që gjeti menjëherë vdekjen. Policia e Bogotës ka…