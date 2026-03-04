Vjosa Osmani pjesë e listës së LDK-së nëse shkohet në zgjedhje? Kështu përgjigjet Lushaku

Lajme

04/03/2026 14:39

Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Jehona Lushaku, është deklaruar lidhur me mundësinë që presidentja Vjosa Osmani të jetë pjesë e listës së LDK-së nëse shkohet në zgjedhje.

Lushaku tha se një çështje e tillë i përket të ardhmes.

“Ajo i përket të ardhmes. Si parti kemi qenë të gatshëm të marrim pjesë në diskutime të vijmë të një emër”, tha Lushaku.

