Vjosa Osmani pjesë e listës së LDK-së nëse shkohet në zgjedhje? Kështu përgjigjet Lushaku
Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Jehona Lushaku, është deklaruar lidhur me mundësinë që presidentja Vjosa Osmani të jetë pjesë e listës së LDK-së nëse shkohet në zgjedhje.
Lushaku tha se një çështje e tillë i përket të ardhmes.
“Ajo i përket të ardhmes. Si parti kemi qenë të gatshëm të marrim pjesë në diskutime të vijmë të një emër”, tha Lushaku.