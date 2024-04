“Veç një cisternë me ujë, një shofer dhe një zjarrfikës” – Zjarrfikësit e Prishtinës në hall me mungesë të stafit Zajrrfikësit në Kosovë po ballafaqohen me probleme të ndryshme, duke përfshirë kushtet e punës, rrezikshmërinë, dhe staf jo të kompletuar. Gazetarja e lajmi.net, Fjollë Hyseni, ka shkuar tek reparti i zjarrfikësve në Prishtinë, të cilët kanë rrëfyer kushtet e tyre të punës. Ata thonë se kanë mungesë të stafit dhe të pajisjeve për të shuar…