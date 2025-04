Vdes artistja e madhe shqiptare, Margarita Xhepa

Është ndarë nga jeta në moshën 92- vjeçare, ikona e kinematografisë shqiptare Margarita Xhepa.

Aktorja ka festuar ditën e djeshme ditëlindjen.

Aktorja u lind më 2 prill të vitit 1934, në qytetin e Lushnjës, prej ku nisi edhe hapat e parë drejt karrierës së saj.

Margarita Xhepa, ishte një nga Zonjat e Mëdha të teatrit dhe filmit shqiptar që ka skalitur memorien e publikut shqiptar me role brilante që prej fillimit të saj, në vitet ’60-të dhe deri më tani. Në maj të vitit 2004, u rikthye në skenën e Teatrit Kombëtar për të shkëlqyer në dramën “Streha e të harruarve”, një tjetër sukses në karrierën e saj 50-vjecare.

Nga viti 1950 u aktivizua si artiste probiste në Teatrin Popullor (sot Teatri Kombëtar) dhe njëkohësisht studioi në Liceun Artistik, dega e Dramës.

Ka krijuar mbi 150 role në teatër, midis të cilëve mund të përmendim: Majlindën tek filmi “Majlinda” (Xh. Broja), Dafina tek Lumi i vdekur (dramatizim nga K. Velça i romanit me të njëjtin titull të Jakov Xoxës), Filja tek Cuca e maleve (Loni Papa), Zonja Mëmë tek Kush e solli Doruntinën (dramatizim nga Edmond Budina e Pirro Mani i romanit me të njëjtin titull të Ismail Kadaresë), Nëna tek Përballë vetes (Ruzhdi Pulaha) etj.

Ka qënë njësoj e suksesshme në rolet e dramaturgjisë botërore, si Ofelia tek Hamleti, vajza e dytë tek Mbreti Lir, dado tek Romeo e Xhulieta, Mbretëresha Margaret tek Rikardi III, të Shekspirit.

Në rolet e tjera nga dramaturgjia botërore spikasin Klea tek Dhelpra dhe rrushtë (Figereido), Lena tek Xhaxha Vanja (Çehov), Ledi Milford tek Luiza Miler (Shiler), Zonja Berling tek Vizita e inspektorit (Pristli), Zonja Lomen tek Vdekja e një komisioneri (A. Miller), Ana Andrejevna tek Revizori (Gogol), Marsela tek Qeni i kopshtarit (De Vega), Mashenka tek Mashenka (Afigenov), Shejla tek Morali i zonjës Dulska (Zapolska), apo Dado tek Elektra e Sofokliut, nën drejtimin e regjisorit grek Dhimitri Mavriqis, në Teatrin Kombëtar të Greqisë në Athinë.

Veç roleve në teatër, ka realizuar edhe 32 role në kinematografi, duke punuar me shumicën e regjisorëve shqiptarë. Me K. Dhamon xhiron Vitet e para dhe Gjurmët, me I. Muçajn e K. Mitron Dimri i fundit, Tokë e përgjakur, Një djalë edhe një vajzë dhe Apasionata, me Viktor Gjikën, Gjeneral gramafoni, me E. Musliun,Rrethi i kujtesës dhe Vitet e pritjes (E. Musliu), me Kujtim Çashkun, Dora e ngrohtë, me Dhimitër Anagnostin, Gurët e shtëpisë sime, me P. Milkanin, Pranvera s’erdhi vetëm, me S. Kumbaron, Koncert në vitin 1936, me Gj. Xhuvanian E diela e fundit dhe I dashur armik.

Në vitin 1997, interpretoi në filmin grek “Mirupafshim” (regjisor J. Koras, K. Vupuras). Filmi u laureua me Çmimin e Madh në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit Mesdhetar në Selanik, ndërsa Margarita Xhepa, Çmimin e Nderit.

1. Bolero në vilën e pleqve – (2021) Firdus

2. Në kërkim të kujt (2011), serial

3. Tingulli i heshtjes (2010) telenovela

4. Kronikë provinciale (2009)

5. Ne dhe Lenini (2008) – Beti

6. I dashur armik (2004) – Nëna e Harunit

7. Mirupafshim (1997)

8. E diela e fundit (1993)

9. Një djalë edhe një vajzë (1990) – Mësuese Kristina

10. Vitet e pritjes (1990) – Nëna e Helenës

11. Kush e solli Doruntinën (1989) Nëna e Kostandinit dhe Doruntinës

12. Pesha e kohës (1988) – Gruaja e Kryetarit

13. Pranvera s’erdhi vetëm (1988) Nëna e Irenës

14. Misioni përtej detit (1988) – Kristulla

15. Rrethi i kujtesës (1987) – Tefta

16. Fillim i vështirë (1986) Shoqja e Zanës

17. Gabimi (1986) – Mësuesja

18. Gurët e shtëpisë sime (1985) – Gruaja e Fane Mërtirit

19. Militanti (1984) – Nëna e Visar Shundos

20. Apasionata (1983) – Nëna e Arturit

21. Dora e ngrohtë (1983) – Nëna e Besimit

22. Shokët (1982) – Nëna e Gencit

23. Dita e parë e emërimit (1981) – Drita

24. Me hapin e shokëve (1979) (TV) – Mamaja e Gonit

25. Dollia e dasmës sime (1978) – Nëna e Belës

26. Gjeneral gramafoni (1978) – Zonja e Prefektit

27. Koncert në vitin 1936 (1978) – Eleni Jankollari

28. Dimri i fundit (1976) – Shano

29. Pylli i lirisë (1976) – Nënë Katja

30. Tokë e përgjakur (1976) – Sandra

31. Gjurma (1970) – Violeta

32. Vitet e para (1966) – Zyraka