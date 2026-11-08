Vazhdon protesta në Tiranë, sërish mblidhen studentë dhe qytetarë
Edhe këtë të dielë në Tiranë, studentë, të rinj dhe qytetarë janë mbledhur sërish para objektit të Kryeministrisë, duke vazhduar kështu protestat e përditshme. Protesta ka nisur rreth orës 18:30 dhe ndryshe nga dita e djeshme, sonte po zhvillohet e qetë dhe pa tensione. Pjesëmarrësit vijojnë me thirrjet e tyre të vazhdueshme për dorëheqjen e…
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Edhe këtë të dielë në Tiranë, studentë, të rinj dhe qytetarë janë mbledhur sërish para objektit të Kryeministrisë, duke vazhduar kështu protestat e përditshme.
Protesta ka nisur rreth orës 18:30 dhe ndryshe nga dita e djeshme, sonte po zhvillohet e qetë dhe pa tensione.
Pjesëmarrësit vijojnë me thirrjet e tyre të vazhdueshme për dorëheqjen e kreut të qeverisë, Edi Rama.
Ky tubim vjen vetëm një ditë pas revoltës, e cila u karakterizua nga tensione të larta dhe përplasje të forta mes protestuesve dhe forcave të rendit e policisë.