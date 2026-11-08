Vazhdon protesta në Tiranë, sërish mblidhen studentë dhe qytetarë

Edhe këtë të dielë në Tiranë, studentë, të rinj dhe qytetarë janë mbledhur sërish para objektit të Kryeministrisë, duke vazhduar kështu protestat e përditshme. Protesta ka nisur rreth orës 18:30 dhe ndryshe nga dita e djeshme, sonte po zhvillohet e qetë dhe pa tensione. Pjesëmarrësit vijojnë me thirrjet e tyre të vazhdueshme për dorëheqjen e…

Lajme

08/11/2026 20:09

Edhe këtë të dielë në Tiranë, studentë, të rinj dhe qytetarë janë mbledhur sërish para objektit të Kryeministrisë, duke vazhduar kështu protestat e përditshme.

Protesta ka nisur rreth orës 18:30 dhe ndryshe nga dita e djeshme, sonte po zhvillohet e qetë dhe pa tensione.

Pjesëmarrësit vijojnë me thirrjet e tyre të vazhdueshme për dorëheqjen e kreut të qeverisë, Edi Rama.

Ky tubim vjen vetëm një ditë pas revoltës, e cila u karakterizua nga tensione të larta dhe përplasje të forta mes protestuesve dhe forcave të rendit e policisë.

Artikuj të ngjashëm

November 8, 2026

KPK publikon rezultatet e testit kualifikues për kandidatët për prokurorë

November 8, 2026

Bassuener: Perëndimi dështoi ta kushtëzojë Serbinë për Kosovën, Kushtetuta e Koshtunicës...

November 8, 2026

Rruga e Kosovës drejt BE-së “kalon nga Serbia”

November 8, 2026

Ballkani drejt roamingut pa pagesë në vendet e BE-së

November 8, 2026

Trump flet për fitoren e demokratëve në zgjedhjet e mesit të...

November 8, 2026

KE-ja ul flamujt në gjysmështizë në nderim të viktimave të sulmit...

Lajme të fundit

Vdes legjenda Xhevat Prekazi, luajti te Galatasaray dhe Partizani i Beogradit

KPK publikon rezultatet e testit kualifikues për kandidatët për prokurorë

Bassuener: Perëndimi dështoi ta kushtëzojë Serbinë për Kosovën,...

Rruga e Kosovës drejt BE-së “kalon nga Serbia”