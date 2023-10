Vallja e tupani “krisin” pas triumfit të Shqipërisë Shqipëria ka shënuar një fitore mbresëlënëse me rezultat 3:0, përballë Çekisë. Pas ndeshjet tifozët “kuqezinj” kanë filluar festën, përcjell lajmi.net. Pamjen e siguruara nga lajmi.net mund të shihen tifozët duke festuar me tupanë. Pas kësaj fitore Shqipëria mbetet në vendin e parë me 13 pikë dhe i duhen vetëm dy pikë nga dy ndeshjet e…