“UÇK-në e quajti vrasës, prokuroria është vonu”, Nasim Haradinaj për Shkëlzen Gashin

Nasim Haradinaj tha se Shkëlzen Gashit nuk i "ikë kurgjë gabimisht", por ka shkruar "çka ka dashtë", referuar pasaktësive në ekspozitën për masakrat serbe në luftën në Kosovë. Haradinaj në Pressing në T7 tha për Shkëlzen Gashin: "Ky (Shkëlzen Gashi), konstant është në këtë vijë, e ka të qëllimshme…".

Lajme

30/03/2026 22:55

Nasim Haradinaj tha se Shkëlzen Gashit nuk i “ikë kurgjë gabimisht”, por ka shkruar “çka ka dashtë”, referuar pasaktësive në ekspozitën për masakrat serbe në luftën në Kosovë.

Haradinaj në Pressing në T7 tha për Shkëlzen Gashin:

“Ky (Shkëlzen Gashi), konstant është në këtë vijë, e ka të qëllimshme…”.

“Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës e ka quajtur vrasës. Na ka quajtur kriminel, e grup njerëzish…Veç goja e tij dhe e qëllimshme se jo pahiri”.

“Prokuroria është vonuar, prokuroria e ndjekë për nxitje të urrejtjes”, tha Haradinaj në Pressing.

Artikuj të ngjashëm

Lajme të fundit

Valë e re me të reshura, prilli fillon...

Bordi i Paqes e mirëpret angazhimin e Qeverisë...

Haxhiu: Murat Jashari, i vetmi kandidat për president me konsensus

​30 vjet nga ndarja nga jeta e Halil...