“UÇK-në e quajti vrasës, prokuroria është vonu”, Nasim Haradinaj për Shkëlzen Gashin
Nasim Haradinaj tha se Shkëlzen Gashit nuk i “ikë kurgjë gabimisht”, por ka shkruar “çka ka dashtë”, referuar pasaktësive në ekspozitën për masakrat serbe në luftën në Kosovë. Haradinaj në Pressing në T7 tha për Shkëlzen Gashin: “Ky (Shkëlzen Gashi), konstant është në këtë vijë, e ka të qëllimshme…”. “Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës e ka…
Haradinaj në Pressing në T7 tha për Shkëlzen Gashin:
“Ky (Shkëlzen Gashi), konstant është në këtë vijë, e ka të qëllimshme…”.
“Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës e ka quajtur vrasës. Na ka quajtur kriminel, e grup njerëzish…Veç goja e tij dhe e qëllimshme se jo pahiri”.
“Prokuroria është vonuar, prokuroria e ndjekë për nxitje të urrejtjes”, tha Haradinaj në Pressing.