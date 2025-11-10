U.D e ambasadores së BE-së në Kosovë përshëndet zhvillimin e rregullt të balotazhit: Dëshmi e demokracisë së Kosovës

10/11/2025 11:59

Ushtruesja e detyrës së ambasadores së BE-së në Kosovë, Eva Palatova ka shkruar në lidhje me zhvillimin e raundit të dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë.

Ajo ka përshëndetur zhvillimin e rregullt dhe gjithëpërfshirës të balotazhit për kryetar komune në 18 komuna të Kosovës.

“Ushtruesja e detyrës së ambasadores së BE-së në Kosovë, Eva Palatova, mirëpriti sonte zhvillimin e rregullt dhe gjithëpërfshirës të raundit të dytë të zgjedhjeve për kryetar komune në 18 komuna të Kosovës, që shënuan përmbylljen e ciklit të zgjedhjeve lokale, duke e cilësuar atë si një dëshmi të demokracisë së Kosovës”, shkroi Zyra e BE-së mbrëmë në një postim në X. /Lajmi.net/ 

Postimi i plotë:

