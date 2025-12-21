Thuhet se Londrimit i ka rënë të fikët, mori trajtimin mjekësor jashtë dhe tani ndodhet sërish në BBVK

Natën e kaluar, në Big Brother VIP Kosova, disa aludime dhe reagime në rrjetet sociale kanë ngritur shqetësime rreth gjendjes së banorit Londrim Mekaj, pasi u raportua se ai kishte humbur ndjenjat për pak. Sipas informacioneve që qarkulluan në rrjete sociale, transmetimi ishte ndërprerë për pak, ndërsa Londrimi u largua për të marrë trajtimin e…

ShowBiz

21/12/2025 10:38

Natën e kaluar, në Big Brother VIP Kosova, disa aludime dhe reagime në rrjetet sociale kanë ngritur shqetësime rreth gjendjes së banorit Londrim Mekaj, pasi u raportua se ai kishte humbur ndjenjat për pak.

Sipas informacioneve që qarkulluan në rrjete sociale, transmetimi ishte ndërprerë për pak, ndërsa Londrimi u largua për të marrë trajtimin e nevojshëm mjekësor.

Shumë ndjekës shprehën shqetësimin e tyre, duke përdorur ‘hashtag’dhe komente si: “Londrimit i paska rënë të fikët”.

“Londrimit i ka rënë të fikët në BBV nga ushqimi. Çfarë po ndodh me këtë Big? Drejtësi për Londrim Mekaj”, tha një tjetër.

Edhe faqja zyrtare e Londrimit në Instagram, që menaxhohet nga familja, shpërndau mesazhet për këtë.

I njëjti duket se u rikthye sërish në BBVK pasi dolën pamjet e tij në rrjete sociale.

Ky incident ka ngjallur diskutime të shumta mes fansave, ndonëse vetëm pak ditë më parë në një situatë të tillë u gjend Alba Pollozhani.

Sidoqoftë, mbetet për t’u parë nëse do të ketë një reagim zyrtar nga produksioni.

Artikuj të ngjashëm

December 21, 2025

Alis me “Nan” përfaqëson Shqipërinë në Eurovision 2026

December 20, 2025

Surprizë në shtëpinë kapsulë: i eliminuari i mbrëmshëm Toney shfaqet sërish...

December 20, 2025

Këngëtari Mal Retkoceri, konkurrent në Big Brother VIP Albania 5

December 20, 2025

Brikena Selmani, që “flet gjuhën shqipe dhe të Kosovës”, bëhet pjesë...

Lajme të fundit

Vetaksident në Vrellë të Istogut, dy të lënduar

Tahiri: Çmimet e larta po e rëndojnë jetën...

Hamza viziton bizneset në Gjakovë, premton mbështetje për...

Arrestohet i dyshuari në Prishtinë për dhunë fizike...