Tërmeti u ndje edhe në Brezovicë, të gjithë turistët janë të sigurt dhe nuk është raportuar asnjë incident

Një tërmet me magnitudë 4.8 shkallë të Rihterit, është regjistruar sot në Kosovë. Epiqendra e tij është regjistruar në Prevallë, 23 km në lindje të Prizrenit. Ky tërmet për shkak të afërsisë, është ndjerë shumë edhe në Brezovicë, por që fatmirësisht nuk ka të lënduar, “Tërmeti i regjistruar sot u ndje edhe në zonën e…

Lajme

10/02/2026 23:15

Një tërmet me magnitudë 4.8 shkallë të Rihterit, është regjistruar sot në Kosovë.

Epiqendra e tij është regjistruar në Prevallë, 23 km në lindje të Prizrenit.

Ky tërmet për shkak të afërsisë, është ndjerë shumë edhe në Brezovicë, por që fatmirësisht nuk ka të lënduar,

“Tërmeti i regjistruar sot u ndje edhe në zonën e Qendrës së Skijimit Brezovica. Sipas informacioneve të disponueshme, të gjithë mysafirët e akomoduar në mjediset brenda qendrës së skijimit janë të sigurt dhe nuk është raportuar asnjë incident”, ka njoftuar media lokale “Brezovica.info”. /Lajmi.net/

Postimi i plotë:

Artikuj të ngjashëm

February 10, 2026

Sahiti: Tërmeti shqetësoi banorët e banesave në Ferizaj, s’ka raportime për...

Lajme të fundit

Sahiti: Tërmeti shqetësoi banorët e banesave në Ferizaj,...

“Për pak”! S’ka qethje për tifozin e Unitedit,...

Mustafa: Kosova zonë sizmike, mund të kemi tërmet...

Shërbimi Gjeologjik konfirmon tërmetin: Kishte potencial rrezikimin e...