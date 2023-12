Tërhiqet shorti për 1/8 e finales në Kupën e Kosovës, Gjilani takohet me Prishtinën Sot nga ora 12:00 është tërhequr shorti për 1/8 e finales në Kupën e Kosovës në futboll. Kampioni aktual i Kupës së Kosovës do të mposhtet me SC Gjilanin, skuadër të cilën e kishte mposhtur në finale me rezultat 2-0. Nga 16 skuadrat që kanë mbetur në garë, secila nga to synon që t’i shkoj…