Tensione përpara “El Clasicos”, Perez nuk do të jetë i pranishëm në Barcelonë Florentino Perez e ka refuzuar mundësinë për të shikuar skuadrën e tij në përballjen me Barcelonën këtë fundjavë. Perez pritej të ishte i pranishëm në kutin e drejtorit në stadiumin olimpik për ndeshjen e së shtunës pasdite, por një sërë ngjarjesh të fundit e kanë bërë të pamundur pjesëmarrjen e tij, sipas The Athletic, përcjellëa…