Tabloidi britanik “The Sun” shkruan për stadiumin e Dobrajës, publikon edhe disa komente epike Tabloidi britanik “The Sun” ka shkruar për stadiumin e Arbërisë së Dobrajës. Në stadiumin e fshatit Dobrajë në Lipjan është ndërtuar një tribunë që është në drejtim të kundërt me fushën, dhe për këtë ka shkruar edhe mediumi britanik, The Sun. Tifozët e fshatit janë vënë lajthitje, të cilët e kanë marrë sa me habi…