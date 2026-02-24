Stuhia e dëborës godet SHBA-në, mijëra persona pa energji, anulohen mbi 2 mijë fluturime
Një stuhi e fuqishme dëbore, që arriti statusin e “ciklonit bombë”, ka shkaktuar kaos në verilindje të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke lënë mijëra persona pa energji elektrike dhe duke paralizuar transportin ajror dhe publik. Stuhia nisi të dielën në mbrëmje dhe u forcua me shpejtësi në orët e para të së hënës, duke…
Bota
Një stuhi e fuqishme dëbore, që arriti statusin e “ciklonit bombë”, ka shkaktuar kaos në verilindje të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke lënë mijëra persona pa energji elektrike dhe duke paralizuar transportin ajror dhe publik.
Stuhia nisi të dielën në mbrëmje dhe u forcua me shpejtësi në orët e para të së hënës, duke sjellë reshje ekstreme dëbore, mbi 60 centimetra në disa shtete, si dhe erëra me forcë uragani. Si pasojë, qindra mijëra banorë mbetën pa energji elektrike.
Më shumë se 2,000 fluturime në SHBA u anuluan të martën. Rreth 90% e tyre ishin të planifikuara të mbërrinin ose të niseshin nga aeroportet kryesore të rajonit verilindor: Newark Liberty International Airport, Logan International Airport, LaGuardia Airport dhe John F. Kennedy International Airport.
Stuhia pati ndikime të gjera edhe në jetën publike. Shkollat në të gjithë rajonin u mbyllën, ndërsa si Dhoma e Përfaqësuesve e Shteteve të Bashkuara ashtu edhe Senati i Shteteve të Bashkuara shtynë votimet e planifikuara për këtë javë. Linjat kryesore të trenave u devijuan, ndërsa transporti publik në disa zona u pezullua plotësisht.
Cikloni “bombë” shkaktoi ndikime historike në disa qytete të verilindjes, duke u bërë stuhia më e madhe e dëborës e regjistruar ndonjëherë në Providence, në shtetin e Rhode Island, transmeton RTSH.
Autoritetet u kanë bërë thirrje qytetarëve të shmangin udhëtimet e panevojshme derisa kushtet e motit të stabilizohen./kp