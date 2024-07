Spanja në ankth para ndeshjes me Francën – top ylli në dyshim të madh shkaku i lëndimit

‘Furia e Kuqe’ e siguroi kualifikimin në mesin e katër më të mirave pas fitores sensacionale me rezultat 2-1 ndaj Gjermanisë në kohën shtesë, ndërsa Franca e mposhti Portugalinë pas ekzekutimit të penalltive.

Në një betejë të fortë e cila do të luhet në Munich më datë 9 korrik, De La Fuente do të mbetet i detyruar që të bëjë disa ndryshime, kryesisht për shkak të lëndimeve dhe suspendimeve.

Dani Carvajal dhe Robin Le Normand janë mungesa të konfirmuara për spanjollët që do të thotë se në mbrojtje me shumë gjasa do të luajnë dyshja Nacho dhe Jesus Navas.

Sidoqoftë, një tjetër shqetësim që ka prekur kampin spanjoll është fakti se Dani Olmo dhe Fabian Ruiz që të dy morën goditje në ndeshjen ndaj Spanjës.

Sipas një raportimi të fundit nga Diario AS, Olmo me gjasë do të jetë i gatshëm, por në dyshim të madh mbetet Ruiz i cili në rast se nuk ia del për këtë ndeshje, do zëvendësohet me Mikel Merinon.

Merino ishte lojtari i cili realizoi gol në minutën e 119-të ndaj Gjermanisë për t’i siguruar Spanjës kualifikimin në gjysmëfinale.