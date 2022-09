Sot zhvillohen ndeshje tejet interesante, vëmendja në derbin Atletico Madrid – Real Madrid Sot vazhdojnë ndeshjet në kuadër të ligave më të mëdha evropiane. Udinese – Inter do të jetë ndeshja hapëse e kësaj të diele, transmeton lajmi.net. ‘Nerazzurrët’ do kërkojnë tri pikët, sot në udhëtim, me fillim nga ora 12:30. Arsenali do përballet me skuadrën e Brentfordit, nga ora 13:00. Sot priten të zhvillohen ndeshje mjaft interesante,…