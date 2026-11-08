Shtrohet asfalti në rrugën “Bajram Bahtiri” – Rama tregon punimet që po zhvillohen në kryeqytet
Përparim Rama njofton se po shtrohet rruga “Bajram Bahtiri” në Prishtinë, falënderon ekipet për punën Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka njoftuar se po vazhdojnë punimet për shtrimin e rrugës “Bajram Bahtiri” në kryeqytet. “Mirënjohje për ekipet që nuk ndalen. Kurrë. Vazhdojmë”, ka shkruar Rama në Facebook.
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Përparim Rama njofton se po shtrohet rruga “Bajram Bahtiri” në Prishtinë, falënderon ekipet për punën
Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka njoftuar se po vazhdojnë punimet për shtrimin e rrugës “Bajram Bahtiri” në kryeqytet.
“Mirënjohje për ekipet që nuk ndalen. Kurrë. Vazhdojmë”, ka shkruar Rama në Facebook.