Shtrohet asfalti në rrugën “Bajram Bahtiri” – Rama tregon punimet që po zhvillohen në kryeqytet

Përparim Rama njofton se po shtrohet rruga “Bajram Bahtiri” në Prishtinë, falënderon ekipet për punën Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka njoftuar se po vazhdojnë punimet për shtrimin e rrugës “Bajram Bahtiri” në kryeqytet. “Mirënjohje për ekipet që nuk ndalen. Kurrë. Vazhdojmë”, ka shkruar Rama në Facebook.

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08/11/2026 16:48

Përparim Rama njofton se po shtrohet rruga “Bajram Bahtiri” në Prishtinë, falënderon ekipet për punën

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka njoftuar se po vazhdojnë punimet për shtrimin e rrugës “Bajram Bahtiri” në kryeqytet.

“Mirënjohje për ekipet që nuk ndalen. Kurrë. Vazhdojmë”, ka shkruar Rama në Facebook.

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