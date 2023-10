Shqipëria gjithnjë e më afër Berlinit, demolon tërësisht Çekinë Shqipëria ka shënuar një fitore mbresëlënëse me rezultat 3:0, përballë Çelkisë. Shqipëria doli në epërsi me euro-golin e Jasir Asanit. Në pjesën e parë Çekia po ashtu mbeti me 10 lojtarë, pasi Mojmir Chytil u ndëshkua me dy kartona të verdhë. I pari për faull, ndërsa të dytin e morri pasi e qoi topin në…