Shpërthime në Dubai, merr flakë Konsullata amerikane
Bota
Tensionet në Lindjen e Mesme janë përshkallëzuar ndjeshëm gjatë ditëve të fundit, pas një seri sulmesh dhe kundër‑sulmesh midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Izraelit dhe Iranit.
Autoritetet dhe mediat ndërkombëtare raportojnë se në Dubai sonte në 3 mars janë dëgjuar shpërthime dhe janë parë kolona tymi.
Mësohet se konsullata e Shteteve të Bashkuara në Dubai u godit, me raportime që flasin për zjarr dhe dritare të thyera, pas një sulmi me dronë të dyshuar iranianë. Nuk ka konfirmime zyrtare për viktima, por video në internet tregojnë flakë dhe tym rreth zonës së misionit amerikan në qytet.
Zyra e medias e qeverisë së Dubait njoftoi se po monitoron situatën dhe po merr të gjitha masat e nevojshme për sigurinë publike, duke iu kërkuar qytetarëve të mbeten të informuar vetëm nga burimet zyrtare.
A local resident from Bur Dubai shared this video. I was told that it is allegedly a U.S. consulate that has been hit. pic.twitter.com/1LNx9yro7h
— Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) March 3, 2026