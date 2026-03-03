Shpërthime në Dubai, merr flakë Konsullata amerikane

Tensionet në Lindjen e Mesme janë përshkallëzuar ndjeshëm gjatë ditëve të fundit, pas një seri sulmesh dhe kundër‑sulmesh midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Izraelit dhe Iranit. Autoritetet dhe mediat ndërkombëtare raportojnë se në Dubai sonte në 3 mars janë dëgjuar shpërthime dhe janë parë kolona tymi. Mësohet se konsullata e Shteteve të Bashkuara në…

Bota

03/03/2026 21:32

Tensionet në Lindjen e Mesme janë përshkallëzuar ndjeshëm gjatë ditëve të fundit, pas një seri sulmesh dhe kundër‑sulmesh midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Izraelit dhe Iranit.

Autoritetet dhe mediat ndërkombëtare raportojnë se në Dubai sonte në 3 mars janë dëgjuar shpërthime dhe janë parë kolona tymi.

Mësohet se konsullata e Shteteve të Bashkuara në Dubai u godit, me raportime që flasin për zjarr dhe dritare të thyera, pas një sulmi me dronë të dyshuar iranianë. Nuk ka konfirmime zyrtare për viktima, por video në internet tregojnë flakë dhe tym rreth zonës së misionit amerikan në qytet.

Zyra e medias e qeverisë së Dubait njoftoi se po monitoron situatën dhe po merr të gjitha masat e nevojshme për sigurinë publike, duke iu kërkuar qytetarëve të mbeten të informuar vetëm nga burimet zyrtare.

Artikuj të ngjashëm

March 3, 2026

Rubio konfirmon sulmin e Iranit ndaj konsullatës amerikane në Dubai: Personeli...

March 3, 2026

Trump thotë se çmimet e naftës mund të jenë të larta për pak kohë

Lajme të fundit

Baton Haxhiu thotë se takimi i Osmanit me...

Ish-deputeti i LVV-së: Nuk ka matematikë që e rizgjedh Osmanin presidente

I bie pishman, Rogerti kthehet në shtëpinë e...

Rubio konfirmon sulmin e Iranit ndaj konsullatës amerikane...