SHBA: Hysen Sherifit i vërtetohet dënimi prej 43 vjet në burg për komplot terrorizmi

Gjykata e 4-të e Apelit e Qarkut në ShBA ka konfirmuar dënimin me 43 vjet burg për Hysen Sherifin. Ai u dënua në Karolinën e Veriut në vitin 2011 me akuza të lidhura me një komplot terrorizmi.

Një gjykatës i kishte shkurtuar dy vjet dënimin fillestar 45-vjeçar të Sherifit pas një vendimi të Gjykatës Supreme të ShBA-së në vitin 2019. Gjykata e Lartë kishte vendosur se ligji i përdorur për të dënuar Sherifin ishte jokushtetues në rrethana të caktuara, raporton gazeta amerikane “Carolina Journal”, transmeton Klankosova.tv.

Sherifi e kishte kundërshtuar rigjykimin. Një panel unanim prej tre gjyqtarësh të Qarkut të 4-të la në fuqi vendimin e gjyqtarit gjykues të martën.

“I nxitur nga ekstremizmi i dhunshëm islamik, Sherifi mori pjesë në një komplot terrorizmi nga viti 2008 deri në vitin 2009”, shkroi gjykatësi Harvie Wilkinson. Sherifi u miqësua me figura në Karolinën e Veriut, të cilët ndanë pikëpamjen e tij se xhihadi islamik do të thotë “të luftosh fizikisht me armë kundër armiqve të Islamit, kudo që të jenë dhe kushdo qofshin ata”. Hasani i përkufizoi armiqtë e tillë të Islamit si “të gjithë ata që nuk ndanin ideologjinë [e tij] të dhunshme” dhe kështu avokonte për “akte vrasëse kundër ushtarëve dhe civilëve të pafajshëm”. Në fund të fundit, Sherifi planifikoi të vdiste si martir, gjë që ai e shihte si “një qëllim të rëndësishëm për një mysliman të mirë”.

Sherifi mbështeti “xhihadistët e tjerë të dhunshëm”, shkroi Wilkinson. “Ai dhuroi para dhe mblodhi fonde së bashku me bashkëpunëtorët e tij për të mbështetur terrorizmin jashtë vendit. Ai vendosi kontakte me një terrorist të kërkuar dhe ndihmoi të tjerët të përfshiheshin në trajnime për armë xhihadiste. Sherifi gjithashtu ndau video ekstremiste me një informator të FBI-së, duke përfshirë leksione nga kleriku radikal Anwar Al-Awlaki dhe një video të një prerje koke që Sherifi e përdori për të kërcënuar me vdekje ata që u larguan nga Islami”.

Ai gjithashtu planifikoi të kryente “xhihad të dhunshëm” vetë, shpjegoi Wilkinson. “Plani fillestar i Sherifit ishte të luftonte përkrah xhihadistëve në Jerusalem, dhe ai gjithashtu mendoi të luftonte në Çeçeni apo Siri. Ai mori dokumentacion për të udhëtuar jashtë shtetit, studioi taktika ushtarake dhe udhëtoi për në Kosovë, ku u angazhua në trajnimin për armë të zjarrit së bashku me ekstremistët e tjerë myslimanë. Përfundimisht, Sherifi i zbuloi një informatori të FBI-së se ‘Allahu i ka hapur një rrugë [atij]’ për të shkuar në Lindjen e Mesme dhe për t’u përfshirë në xhihad”.

Së pari, ai u kthye në Karolinën e Veriut dhe foli për një plan për të mbledhur para për të blerë tokë bujqësore në Kosovë, shtoi Wilkinson. “Vëllezërit e tij xhihadistë” do ta përdornin atë tokë në rrugën për në fushën e betejës. “Ndërsa ishte brenda ShBA-së, Sherifi ‘krijoi një skemë’ me një bashkëpunëtor ‘për të sulmuar bazën e Korpusit Detar Quantico në Virxhinian lindore’. Ata diskutuan depërtimin në bazë për të ‘rrëmbyer[] një oficer marins’, me qëllim që të kapnin ‘një gjeneral ose dikë të rangut të lartë’”.

“Sherifi besonte se kishte aftësi të përshtatshme për të sulmuar Quantico-n, sepse ai më parë kishte bërë dërgesa kamionësh në atë që tani është Fort Liberty në Karolinën e Veriut dhe ‘mburrej … se sa e lehtë ishte, si shofer kamioni, për të hyrë në objekte të tilla ushtarake’”, ka shkruar Wilkinson.

“Për të mbështetur këtë dhe qëllime të tjera xhihadiste, Sherifi ndihmoi në ndërtimin e një bunkeri armësh në pronën e një bashkëkomplotuesi në Karolinën e Veriut, mori pjesë në dy sesione trajnimi për armët atje dhe kërkoi të rekrutonte individë të ngjashëm për t’u stërvitur me të dhe bashkëpunëtorët e tij”, vazhdoi opinioni i Gjykatës së 4-të të Qarkut. “Megjithatë, pa e ditur Sherifi, në operacion ishin infiltruar informatorët e FBI-së. Sherifi dhe bashkëpunëtorët e tij u arrestuan para se të sulmonin Quanticon ose të realizonin planet e tyre të tjera”.

I dënuar për pesë akuza federale, Sherifi mund të përballej me dy dënime të përjetshme dhe 50 vjet burg federal. Por gjykatësi e uli dënimin e përgjithshëm në 45 vjet pas grilave, transmeton Klankosova.tv.

Ndërsa ishte në burg, “Sherifi kurdisi një komplot për të vrarë agjentët federalë dhe informatorët që dëshmuan kundër tij”, shkroi Wilkinson. “Sherifi u pengua edhe një herë nga FBI dhe ai u dënua në gjykatën federale për komplot për të kryer vrasje të paguar dhe vepra të lidhura me to. Ai u dënua me burgim të përjetshëm dhe nuk apeloi”.

Megjithatë, Sherifi kërkoi lehtësim nga dënimet e tij të mëparshme për “posedim të një arme zjarri për të nxitur një krim dhune”, në dritën e vendimit të Gjykatës së Lartë të ShBA-së në vitin 2019 të Shteteve të Bashkuara kundër Davis.

“Rezultati i ridënimit ishte se dënimi i Sherifit u reduktua me 24 muaj – nga 540 muaj në 516 muaj”, shpjegoi Wilkinson. “Gjykata e qarkut vlerësoi hapat pozitivë që Sherifi kishte ndërmarrë në burg që nga dënimi i tij fillestar si arsye për uljen e dënimit, por arriti në përfundimin se një dënim i gjatë mbeti i nevojshëm duke pasur parasysh ‘rrezikshmërinë’ e veprës penale, rëndësinë e ‘dekurajim[it] të kësaj lloj sjelljeje’ dhe nevojën ‘për të promovuar respektimin e ligjit’”.

Gjyqtarët e apelit lanë në fuqi vendimin e gjykatëses së qarkut të ShBA, Louise Flanagan. Kryegjyqtari Albert Diaz dhe gjyqtari Robert Bruce King iu bashkuan mendimit të Wilkinson.

Hysen Sherifi është shtetas i Kosovës dhe rezident i përhershëm ligjor i ShBA-së.