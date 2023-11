Shaqiri: Nuk do të festojë nëse shënoj kundër Kosovës Kosova nesër do të luajë ndeshjen e radhës kundër Zvicrës, në kuadër të kualifikimeve për Kampionat Evropian. Një ditë para ndeshjes konferencë për media kanë mbajtur trajneri i Zvicrës, Murat Yakin, si dhe sulmuesi me prejardhje nga Kosova, Xherdan Shqiri. Shaqiri e pranoi se presioni është te Zvicra. “Padyshim se është ndeshje speciale, pasi gjithmonë…