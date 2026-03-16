Rreth 100 familje në Hajvali pa energji elektrike që nga mesdita

16/03/2026 20:57

Banorët e rrugës “Pavarësia” në Hajvali kanë mbetur pa energji elektrike që nga mesdita e së hënës, duke u përballur me vështirësi të shumta, sidomos gjatë orëve të mbrëmjes.

Sipas banorëve, rreth 100 familje në këtë zonë kanë mbetur pa rrymë që nga ora 12:00. Ata thonë se ndërprerja e energjisë elektrike u ka shkaktuar probleme të mëdha, veçanërisht për shkak të temperaturave të ulëta dhe pamundësisë për përgatitjen e ushqimit.

Banorët dyshojnë se shkaku i ndërprerjes mund të jetë një prishje në trafostacion. Ata bëjnë të ditur se kanë njoftuar kompaninë për shpërndarjen e energjisë elektrike, KEDS, por deri më tani nuk ka pasur ndërhyrje në terren.

Lidhur me këtë çështje, Telegrafi ka kontaktuar KEDS. Nga kompania kanë deklaruar se i kanë pranuar ankesat e banorëve dhe pritet që ekipet përgjegjëse të dalin në terren për të bërë ndërhyrjen e nevojshme.

