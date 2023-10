Rrahmani lë pas lëndimin, do të luajë titullar kundër Veronas Kapiteni i Kombëtares së Kosovës, Amir Rrahmani duket se ka lënë pas lëndimin dhe do të jetë i gatshëm të luajë në ndeshjen e parë të Napolit. Napoli përballet nesër me Veronan me fillim nga ora 15:00, shkruan lajmi.net. Trajneri i skuadrës, Rudi Garcia, ka mbajtur një konferencë për media ku ka folur për gjendjen…