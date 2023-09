Roma dorëzohet në fund, barazon me Torinon

Skuadra italiane ka barazuar 1:1 në udhëtim te Torino në kuadër të javës së pestë në Serie A.

Ishte Roma ajo që kaloi në epërsi me golin e Romelu Lukakut në minutën e 68-të, që u asistua nga Rasmus Kristensen.

Mirëpo, vendasit nuk u dorëzuan deri në fund dhe i barazuan shifrat në 1-1 me golin e Duvan Zapatas (85′), për rezultatin final 1-1.

Edhe në këtë ndeshje për shkak të dëmtimit mungoi te Torino, mbrojësi i Kosovës, Mërgim Vojvoda.

Roma është aktualisht në vendin e 13-të me pesë pikë, ndërsa në xhiron e gjashtë do të ketë punë me Genona.