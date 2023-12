Renditja e Superligës pas xhiros së 18-të

Janë mbyllur dy ndeshjet e fundit të xhiros së 18-të në Superligën e Kosovës.

Derbi i kësaj jave ndërmjet Ballkanit dhe Prishtinës u mbyll pa fitues, derisa Llapi ka mposhtur Lirinë, shkruan lajmi.net.

Pavarësisht rezultateve, Ballkani kryeson tabelën e Superligës me 39-të pikë e ndjekur nga Llapi, që ka kaluar në vendin e dytë me 34 sosh, derisa Drita është e treta me 31 pikë.

Malisheva gjendet në vendin e katërt, me Prishtinën që është një vend më poshtë.

I gjashti është Dukagjini, i ndjekur nga Feronikeli ’74 dhe Gjilani,

Fushë Kosova dhe Liria renditen në dy vendet e fundit. /Lajmi.net/