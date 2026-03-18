Rasti i rëndë i 5-vjeçarit në Lipjan, reagon Action for Mothers and Children

Organizata Action for Mothers and Children ka shprehur shqetësim për rastin e 5-vjeçarit në Lipjan, i cili dyshohet se u keqtrajtua nga prindërit. Kjo organizatë bën thirrje për vënien para përgjegjësisë të autorëve të rastit. “Bëjmë thirrje për ndërhyrje të menjëhershme për mbrojtjen e fëmijës dhe për vënien para përgjegjësisë, në mënyrë të plotë, të…

18/03/2026 18:46

Organizata Action for Mothers and Children ka shprehur shqetësim për rastin e 5-vjeçarit në Lipjan, i cili dyshohet se u keqtrajtua nga prindërit.

Kjo organizatë bën thirrje për vënien para përgjegjësisë të autorëve të rastit.

“Bëjmë thirrje për ndërhyrje të menjëhershme për mbrojtjen e fëmijës dhe për vënien para përgjegjësisë, në mënyrë të plotë, të personave përgjegjës. Asnjë fëmijë nuk duhet kurrë të përjetojë dhunë apo neglizhencë”.

“Mbrojtja e fëmijëve nga dëmtimi është një përgjegjësi e përbashkët e familjeve, komuniteteve dhe institucioneve. Çdo fëmijë meriton të rritet i sigurt, me dashuri dhe i lirë nga frika dhe dëmtimi”, thuhet në reagimin e kësaj organizate.

Prindërit e 5-vjeçarit në rastin që ka tronditur opinionin janë arrestuar dhe ndaj tyre është caktuar masa e paraburgimit prej një muaji.

