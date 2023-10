Ramadani e Bajrami ndahen baras në Serie A

Lecce ka barazuar me Sassuolon në kuadër të xhiros së tetë në Serie A.

Ndeshja përfundoi me rezultat 1:1, shkruan Lajmi.net.

Ylber Ramadani luajti nga minuta e parë për Leccen, derisa Nedim Bajrami u inkuadrua në pjesën e dytë.

Nga ana tjetër Medon Berisha që luan për Leccen nuk pati minuta në këtë përballje.

Sassuolo avancoi në pjesën e parë me anë të Domenico Berardit që realizoi nga penalltia, ndërsa Lecce barazoi me të filluar pjesa e dytë me sulmuesin Nikola Krstoviq.

Skuadra e Ramadanit pas tetë ndeshjeve gjendet në vendin e shtatë në tabelë me 12-të pikë, kurse Sassuolo është dy pozita më poshtë me 10 pikë. /Lajmi.net/