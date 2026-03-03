Rama: Lojërat Mesdhetare hyjnë në fazën vendimtare të planifikimit

Kryetari i Prishtinë, Përparim Rama, ka bërë të ditur se organizimi i Lojërat Mesdhetare Prishtina 2030 ka hyrë në një fazë vendimtare të planifikimit. Sipas tij, në kuadër të Komitetit Organizativ po zhvillohet takimi për planifikimin sportiv, me fokus në detajimin e masterplanit të objekteve sportive që do të shfrytëzohen për këtë ngjarje ndërkombëtare. Rama ka theksuar se gjatë…

Lajme

03/03/2026 16:25

Kryetari i Prishtinë, Përparim Rama, ka bërë të ditur se organizimi i Lojërat Mesdhetare Prishtina 2030 ka hyrë në një fazë vendimtare të planifikimit.

Sipas tij, në kuadër të Komitetit Organizativ po zhvillohet takimi për planifikimin sportiv, me fokus në detajimin e masterplanit të objekteve sportive që do të shfrytëzohen për këtë ngjarje ndërkombëtare.

Rama ka theksuar se gjatë këtij procesi po analizohen lokacionet, nevojat infrastrukturore dhe po merren vendime kyçe që lidhen me organizimin e Lojërave.

Ai ka vlerësuar se Prishtina 2030 nuk përfaqëson vetëm një organizim sportiv, por është dëshmi e gatishmërisë së Kryeqytetit për të performuar në skenën ndërkombëtare.

Artikuj të ngjashëm

March 3, 2026

Ymeri: Kurti po shantazhon “ose kandidatin tim për President ose zgjedhje”...

March 3, 2026

Gjermania e qorton ambasadorin iranian

March 3, 2026

Nëse nuk hapet Ngushtica e Hormuzit pritet rritje edhe më e...

March 3, 2026

Rutte nga Shkupi: NATO-ja s’është e përfshirë në konflikt, por do...

March 3, 2026

Trump: Mbrojtja dhe udhëheqja e Iranit janë shkatërruar

December 31, 2025

Virgjiniteti, feja, etnia: Elementet që të rinjtë kosovarë i këqyrin te...

Lajme të fundit

Ymeri: Kurti po shantazhon “ose kandidatin tim për...

Gjermania e qorton ambasadorin iranian

Nëse nuk hapet Ngushtica e Hormuzit pritet rritje...

Bllokohet rruga nga “Ura e KFOR-it” në drejtim...