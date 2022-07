Pulmologu kosovar: Ata që infektohen me COVID-19, i kanë 5 ditë izolim të detyrueshëm Vetëm në 24 orët e fundit janë shënuar edhe 1793 raste të reja, andaj edhe numri i rasteve aktive ka kaluar shifrën prej 8 mijë. “Aktualisht gjendja me Covid-19 në vendin tonë është nën kontroll dhe nuk ka vend për panik e frikë”, ka theksuar në emisionin Info Plus, pulmulogu Flamur Marku. “Për fatin e…