PSG eliminon Liverpool-in nga Liga e Kampionëve

Paris Saint-Germain (PSG) ka arritur të kualifikohet për në çerekfinalet e Ligës së Kampionëve, pasi eliminoi Liverpool-in në Anfield. Ndeshja përfundoi me rezultatin 1-0 në favor të PSG-së, duke barazuar rezultatin e përgjithshëm në 1-1. Goli i vetëm i ndeshjes u shënua nga Ousmane Dembélé në minutën e 12-të, pas një gabimi në mbrojtjen e Liverpool-it.

Pas kohës së rregullt dhe shtesave, rezultati mbeti i pandryshuar, duke çuar ndeshjen në gjuajtjet e penalltive. Në këtë fazë, PSG ishte më e saktë, duke fituar me rezultatin 4-1. Portieri Gianluigi Donnarumma ishte vendimtar, duke pritur dy penallti nga Darwin Núñez dhe Curtis Jones, çka siguroi kualifikimin e skuadrës franceze.

Me këtë fitore, PSG i bashkohet skuadrave si FC Barcelona, Bayern Munich dhe Inter Milan në çerekfinale të Ligës së Kampionëve. Ndeshjet e çerekfinaleve do të zhvillohen në prill, me ndeshjet e para më 8-9 prill dhe ato të kthimit më 15-16 prill