Përfundojnë pjesët e para të ndeshjeve në Superligën e Kosovës Albi Mall Superliga e Kosovës ka startuar sot me xhiron e shtatë ku në program janë tre duele për t’u zhvilluar. Kampioni në fuqi i Kosovës, Ballkani ka udhwtuar drejt Lipjanit ku përballet me Fushë Kosovën. Pjesa e parë e ndeshjes ka përfunduar me rezultat 2:0 në të mirë të suharekasve. Ballkani po avancon me…