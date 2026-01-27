Pastrimi bëhet “betejë e humbur” për Prishtinën, gjendje e tmerrshme e mbeturinave
Tash e disa ditë Komuna e Prishtinës nuk ka marr asnjë veprim për largimin e mbeturinave nga vendet përktëse.
Madje as Kompania “Pastrimi” nuk kanë dalë me një deklaratë për ta sqaruar këtë gjendjen në kryeqytet, raporton lajmi.net
Pothuajse në çdo lagje të Prishtinës mbeturinat tashmë kanë vërshuar, kjo mund të shihet edhe në pamjet e siguruara.