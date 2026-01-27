Pastrimi bëhet “betejë e humbur” për Prishtinën, gjendje e tmerrshme e mbeturinave

Tash e disa ditë Komuna e Prishtinës nuk ka marr asnjë veprim për largimin e mbeturinave nga vendet përktëse. Madje  as Kompania “Pastrimi” nuk kanë dalë me një deklaratë për ta sqaruar këtë gjendjen në kryeqytet, raporton lajmi.net Pothuajse në çdo lagje të Prishtinës mbeturinat tashmë kanë vërshuar, kjo mund të shihet edhe në pamjet…

Lajme

27/01/2026 10:39

Tash e disa ditë Komuna e Prishtinës nuk ka marr asnjë veprim për largimin e mbeturinave nga vendet përktëse.

Madje  as Kompania “Pastrimi” nuk kanë dalë me një deklaratë për ta sqaruar këtë gjendjen në kryeqytet, raporton lajmi.net

Pothuajse në çdo lagje të Prishtinës mbeturinat tashmë kanë vërshuar, kjo mund të shihet edhe në pamjet e siguruara.

Artikuj të ngjashëm

January 27, 2026

Komuna e Rahovecit i jep mbështetje marshit “Drejtësi, jo politikë” që...

Lajme të fundit

Dorgu jashtë fushave për 10 javë, goditje e madhe për Manchester United

Komuna e Rahovecit i jep mbështetje marshit “Drejtësi,...

Edita Tahiri: Diplomacia e Ukrainës duhet të bazohet...

Lichtsteiner prezantohet te Baseli, e përmend Shaqirin para mediave