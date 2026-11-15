Pas kthimit në Kosovë, Kurti nesër mbledh Qeverinë

Qeveria e Kosovës do të mbajë të hënën, më 16 nëntor, mbledhjen e radhës. Sipas njoftimit për media, mbledhja do të nisë në orën 09:00, në ndërtesën e Qeverisë. Agjenda e mbledhjes së Qeverisë nuk është bërë e ditur. Kjo mbledhje vjen pasi Kurti ishte jashtë vendit për një javë, shkak i vizitave shtetërore në…

Lajme

15/11/2026 21:58

Qeveria e Kosovës do të mbajë të hënën, më 16 nëntor, mbledhjen e radhës.

Sipas njoftimit për media, mbledhja do të nisë në orën 09:00, në ndërtesën e Qeverisë.

Agjenda e mbledhjes së Qeverisë nuk është bërë e ditur.

Kjo mbledhje vjen pasi Kurti ishte jashtë vendit për një javë, shkak i vizitave shtetërore në Francë dhe Irlandë.

Artikuj të ngjashëm

November 15, 2026

Publikohet letra e pacientes që vdiq nga kanceri drejtuar ministrit Arben...

November 15, 2026

Viktima e aksidentit në Mal të Zi është ish-polici kufitar, Elvis Mulliqi

November 15, 2026

Poliklinika private vazhdon shërbimin në objektin e Spitalit të Gjilanit, nga...

November 15, 2026

Hamasi njofton për vrasjen e një komandanti të lartë në një...

November 15, 2026

​Zelenskyy: SHBA-ja propozon që Ukraina t’i lëshojë tokë Rusisë në këmbim...

November 14, 2026

Netanyahu i bën thirrje rivalit politik për qeveri të unitetit kombëtar,...

Lajme të fundit

Publikohet letra e pacientes që vdiq nga kanceri...

Viktima e aksidentit në Mal të Zi është ish-polici kufitar, Elvis Mulliqi

Poliklinika private vazhdon shërbimin në objektin e Spitalit...

Kandiq: Serbia duhet të përballet me faktet për...