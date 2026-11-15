Pas kthimit në Kosovë, Kurti nesër mbledh Qeverinë
Qeveria e Kosovës do të mbajë të hënën, më 16 nëntor, mbledhjen e radhës. Sipas njoftimit për media, mbledhja do të nisë në orën 09:00, në ndërtesën e Qeverisë. Agjenda e mbledhjes së Qeverisë nuk është bërë e ditur. Kjo mbledhje vjen pasi Kurti ishte jashtë vendit për një javë, shkak i vizitave shtetërore në…
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Qeveria e Kosovës do të mbajë të hënën, më 16 nëntor, mbledhjen e radhës.
Sipas njoftimit për media, mbledhja do të nisë në orën 09:00, në ndërtesën e Qeverisë.
Agjenda e mbledhjes së Qeverisë nuk është bërë e ditur.
Kjo mbledhje vjen pasi Kurti ishte jashtë vendit për një javë, shkak i vizitave shtetërore në Francë dhe Irlandë.