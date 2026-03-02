Pas Haxhiut, kryetari i Kuvendit të Shqipërisë pritet në takim edhe nga Osmani
Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, Niko Peleshi sot po qëndron në Kosovë.
Ai ka takuar fillimisht homologen e tij, kryetaren e Kuvendit të Kosovës Albulena Haxhiun.
Pas takimit me të, Peleshi është pritur në takim edhe nga Presidentja Osmani.
Ende nuk janë dhënë detaje për atë se çka është biseduar në takim me Haxhiun.
Peleshi pas Osmanit do të takoj edhe kryeministrin e Kosovës, Albin Kurtin. /Lajmi.net/