Parashikimi i motit për të martën, në zonat malore priten reshje të dendura bore

Të martën parashikohet mot i vranët dhe me reshje shiu, të cilat lokalisht do të jenë në formë të rrebesheve. Në mbrëme vonë, pak para ose rreth mesnatës, pritet gradualisht intensifikim i reshjeve. Në zonat malore priten reshje të dendura bore, me shtresë me të paktën prej 20–30 cm në majat e larta në perëndimit…

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02/11/2026 23:08

Të martën parashikohet mot i vranët dhe me reshje shiu, të cilat lokalisht do të jenë në formë të rrebesheve.

Në mbrëme vonë, pak para ose rreth mesnatës, pritet gradualisht intensifikim i reshjeve. Në zonat malore priten reshje të dendura bore, me shtresë me të paktën prej 20–30 cm në majat e larta në perëndimit të vendit.

Era do të fryjë veriu dhe verilindja, e cila lokalisht pritet të jetë e fortë, me shpejtësi prej 10-40 km/h.

Temperaturat do të pësojnë ulje, me minimale që do të lëvizin prej 4 deri në 8°C, ndërsa ato maksimale prej 6 deri në 9°C. /MeteoKosova/

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