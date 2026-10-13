PAMJE TË RËNDA: Policia raportohet se i ka thyer këmbën dhe e tërheq zvarrë një protestues në Tiranë
Pamje të rënda janë publikuar nga protesta e studentëve në Tiranë. Siç është publikuar nga mediat shqiptare një studenti policia i ka thyer këmbën gjatë protestës. Ndërkaq nga dhuna e ushtruar ndaj tij, të riut i ka rënë të fikët. Policia në vend që t’i japë ndihmën e parë atij, ka vendosur që ta transportojë…
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Pamje të rënda janë publikuar nga protesta e studentëve në Tiranë.
Siç është publikuar nga mediat shqiptare një studenti policia i ka thyer këmbën gjatë protestës.
Ndërkaq nga dhuna e ushtruar ndaj tij, të riut i ka rënë të fikët.
Policia në vend që t’i japë ndihmën e parë atij, ka vendosur që ta transportojë duke e mbajtur në ajër dhe në pamje askund nuk shikohet ndonjë autoambulancë.
Pamjet më pas u shpërndan edhe nga kreu i PD-së, Sali Berisha.