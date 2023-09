Pamje të reja, kështu e tërheq me forcë trajneri Gliha dhe i bërtet Zhegrovës Mesfushori Edon Zhegrova u aktivizua si titullarë në ndeshjen që Kosova e zhvilloi të martën ndaj Rumanisë në Bukuresht. Ylli i Lilles dhe Kosovës në një moment u përball me një situatë interesante me përzgjedhësin Primozh Gliha. Ky i fundit e tërheq me forcë dhe i bërtet sulmuesi kosovar. Ndryshe, Kosova humbi me rezultat 2:0…