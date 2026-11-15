Operacioni “Heshtja” godet grupin e kokainës në Prishtinë, arrestohen gjashtë persona dhe sekuestrohen asete mbi 300 mijë euro

Një grup i organizuar i dyshuar për trafikim dhe shpërndarje të kokainës është goditur nga Policia e Kosovës në rajonin e Prishtinës, në kuadër të operacionit të koduar “Heshtja”. Operacioni është realizuar më 14 nëntor, pas një hetimi të gjatë në bashkëpunim me Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë (AKI). Gjatë aksionit janë arrestuar gjashtë persona…

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15/11/2026 12:40

Një grup i organizuar i dyshuar për trafikim dhe shpërndarje kokainës është goditur nga Policia e Kosovës rajonin e Prishtinës, kuadër operacionit koduar “Heshtja”.

Operacioni është realizuar 14 nëntor, pas një hetimi gjatë bashkëpunim me Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë (AKI). Gjatë aksionit janë arrestuar gjashtë persona dyshuar, ndërsa një tjetër është liruar procedurë rregullt.

Gjatë bastisjeve janë sekuestruar rreth 1.6 kilogramë kokainë, si dhe sasi marihuanës, tableta dyshuara ekstazisë dhe substanca tjera.

Ajo bie sy është vlera e pasurisë sekuestruar. Policia ka konfiskuar gjashtë vetura, përfshirë Mercedes-Maybach, Porsche dhe Mercedes GLE, para gatshme vlerë prej rreth 16 mijë eurosh, ora luksoze Rolex e Franck Muller, stoli çmuara, armë dhe pajisje tjera.

Sipas vlerësimit Policisë, vlera e përgjithshme e drogës dhe aseteve sekuestruara arrin rreth 301 mijë euro, ndërsa vetëm kokaina vlerësohet rreth 111 mijë euro.

Me vendim prokurorit, dyshuarit janë dërguar ndalim policor për 48 orë. Hetimet për rastin po vazhdojnë. /Lajmi.net/

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