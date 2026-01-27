Një fëmijë nga Gadimja e Lipjanit nuk është kthyer në shtëpi pas shkollës, kërkohet ndihmë për ta gjetur atë

Një fëmijë me emrin Zejn Zejnullahu, nga fshati Gadime e Lipjanit, nuk është kthyer në shtëpi pas shkollës sot. Ai është nxënës i shkollës fillore “Zejnel Hajdini” në Gadime. “Lusim këdo që ka ndonjë informacion për vendndodhjen e tij të lajmërojë menjëherë familjen ose Policinë. Nr tel 044819748”, ka njoftuar një person. Postimi i plotë…

Lajme

27/01/2026 20:46

Një fëmijë me emrin Zejn Zejnullahu, nga fshati Gadime e Lipjanit, nuk është kthyer në shtëpi pas shkollës sot.

Ai është nxënës i shkollës fillore “Zejnel Hajdini” në Gadime.

“Lusim këdo që ka ndonjë informacion për vendndodhjen e tij të lajmërojë menjëherë familjen ose Policinë. Nr tel 044819748”, ka njoftuar një person.

Postimi i plotë i tij:

Të nderuar qytetarë të Gadimes,

ju njoftojmë se sot, pas përfundimit të mësimit, një fëmijë nuk është kthyer në shtëpi.

Ai është nxënës i Shkollës Fillore “Zenel Hajdini” në Gadime.

Emri i tij është Zejn Zejnullahu.

Lusim këdo që ka ndonjë informacion për vendndodhjen e tij të lajmërojë menjëherë familjen ose Policinë.

Nr tel 044819748

Artikuj të ngjashëm

January 27, 2026

E rëndë – Vdes fëmija që kishte rënë në lumin e Gadimes

January 27, 2026

Votëbesimi për Abdixhikun, lista e plotë e delegatëve të LDK’së që...

Lajme të fundit

E rëndë – Vdes fëmija që kishte rënë në lumin e Gadimes

Votëbesimi për Abdixhikun, lista e plotë e delegatëve...

Zarfi i dytë i zi, largohet ky banor nga BBVA

26 vjetori i Rinisë Demokratike të Kosovës, Hamza...