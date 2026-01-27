Një fëmijë nga Gadimja e Lipjanit nuk është kthyer në shtëpi pas shkollës, kërkohet ndihmë për ta gjetur atë
Një fëmijë me emrin Zejn Zejnullahu, nga fshati Gadime e Lipjanit, nuk është kthyer në shtëpi pas shkollës sot. Ai është nxënës i shkollës fillore “Zejnel Hajdini” në Gadime. “Lusim këdo që ka ndonjë informacion për vendndodhjen e tij të lajmërojë menjëherë familjen ose Policinë. Nr tel 044819748”, ka njoftuar një person. Postimi i plotë…
Lajme
Një fëmijë me emrin Zejn Zejnullahu, nga fshati Gadime e Lipjanit, nuk është kthyer në shtëpi pas shkollës sot.
Ai është nxënës i shkollës fillore “Zejnel Hajdini” në Gadime.
“Lusim këdo që ka ndonjë informacion për vendndodhjen e tij të lajmërojë menjëherë familjen ose Policinë. Nr tel 044819748”, ka njoftuar një person.
Postimi i plotë i tij:
Të nderuar qytetarë të Gadimes,
ju njoftojmë se sot, pas përfundimit të mësimit, një fëmijë nuk është kthyer në shtëpi.
Ai është nxënës i Shkollës Fillore “Zenel Hajdini” në Gadime.
Emri i tij është Zejn Zejnullahu.
Lusim këdo që ka ndonjë informacion për vendndodhjen e tij të lajmërojë menjëherë familjen ose Policinë.
Nr tel 044819748